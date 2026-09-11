Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag wieder etwas von ihren Vortagesverlusten erholt. Die Anleger blieben aber angesichts der unsicheren Lage im Nahost-Konflikt und hoher Ölpreise vorsichtig. Für Bewegung an den Märkten könnten die am Nachmittag mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise sorgen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag gegen Mittag mit 0,6 Prozent im Plus bei 6.305 Punkten. Ausserhalb des Euroraums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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