Die Oracle-Aktie bereitet Anlegern weiterhin Kopfzerbrechen. Zwar konnte sich der Kurs in den vergangenen Wochen wieder etwas erholen, auf 12-Monats-Sicht stehen aber dennoch Verluste von mehr als -50% zu Buche. Nun hat der US-Software- und Cloud-Konzern frische Zahlen veröffentlicht. Sorgen diese für die erhoffte Trendwende? KI-Geschäft wächst rasant Die jüngsten Quartalszahlen liefern zunächst gute Argumente für die Bullen. Im ersten Quartal des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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