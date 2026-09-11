Bei der Ionos-Aktie geht es am Freitagmorgen hoch her. Nachdem der Kurs des Cloud- und Hosting-Dienstleisters am frühen Morgen um über -5% eingebrochen war, konnte er sich im Laufe des Vormittags wieder fangen. Was steckt hinter den großen Schwankungen und wie sollten Anleger darauf reagieren? Ein KI-Effizienzprogramm Auslöser der heutigen Kursschwankungen der Ionos-Aktie war die Ankündigung großer Restrukturierungsmaßnahmen. Das Management gab bekannt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de