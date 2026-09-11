Die Adobe-Aktie verliert am Freitag vorbörslich rund -2,4% auf 248,83 US$, obwohl der Softwarekonzern im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Für Enttäuschung sorgt der neue Umsatzausblick: Der Mittelwert liegt gerade einmal 25 Millionen US$ unter dem Analystenkonsens. Das allein erklärt den Kursrückgang kaum. Schwerer wiegen das nachlassende Wachstum des Auftragsbestands, hohe KI-Investitionen und gleich mehrere Führungswechsel. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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