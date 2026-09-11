Eine Studie im Auftrag des LEE NRW hat die Auswirkungen der geplanten EEG-Novelle auf Stromlieferungsverträge (PPA) untersucht. Die Umstellung der EEG-Förderung auf Contracts for Difference (CfD) würde die Rahmenbedingungen für PPA verschlechtern. Daher fordert der LEE NRW Nachbesserungen am EEG 2027. Eine neue Studie von Enervis im Auftrag des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) zeigt: Die geplante Reform der EEG-Förderung schafft neue Herausforderungen für die Kombination von staatlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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