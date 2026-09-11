Datum der Anmeldung:
04.09.2026
Aktenzeichen:
B1-129/26
Unternehmen:
Intermediate Capital Group plc, London (Vereinigtes Königreich) und Horizon Capitalize SAS, Paris (Frankreich); Erwerb der indirekten gemeinsamen Kontrolle über Circet Holding SAS, Paris (Frankreich)
Produktmärkte:
Installation und Wartung von Telekommunikationsnetzen
04.09.2026
Aktenzeichen:
B1-129/26
Unternehmen:
Intermediate Capital Group plc, London (Vereinigtes Königreich) und Horizon Capitalize SAS, Paris (Frankreich); Erwerb der indirekten gemeinsamen Kontrolle über Circet Holding SAS, Paris (Frankreich)
Produktmärkte:
Installation und Wartung von Telekommunikationsnetzen
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