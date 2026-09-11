Unterföhring (ots) -
Schaffen die deutschen Basketballerinnen die nächste Sensation? Mit dem Achtungserfolg im Viertelfinale gegen die amtierenden Europameisterinnen aus Belgien (93:74) schreibt das DBB-Team weiter WM-Geschichte. Im Halbfinale der FIBA Basketball-WM 2026 geht es jetzt am Samstag, 12. September, gegen den Olympia-Zweiten Frankreich. ProSieben MAXX zeigt das Duell um den Einzug ins Finale ab 16:00 Uhr live, der Tip-off folgt um 16:30 Uhr. Das "ran Basketball"-Team mit Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Olympiasiegerin Sonja Greinacher und Kommentator Matthias Killing berichtet aus Berlin.
Mehr WM-Fieber auf ProSieben MAXX: Der Sender überträgt das zweite Halbfinale zwischen Spanien und den USA am Samstag ab 19:30 Uhr ebenso live wie das Finale und das Spiel um Platz 3 (bei deutscher Beteiligung) am Sonntag, 13. September.
Basketball-WM 2026 live auf ProSieben MAXX und Joyn
Samstag, 12. September:
Halbfinale Deutschland - Frankreich ab 16:00 Uhr
Halbfinale Spanien - USA ab 19:30 Uhr
Sonntag, 13. September:
Spiel um Platz 3 (bei deutscher Beteiligung) ab 16:00 Uhr
Finale ab 19:30 Uhr
Pressekontakt:
Hendrik Hübner
Content Communications
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1176
email: hendrik.huebner@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
email: clarissa.schreiner@seven.one
Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6350282
Schaffen die deutschen Basketballerinnen die nächste Sensation? Mit dem Achtungserfolg im Viertelfinale gegen die amtierenden Europameisterinnen aus Belgien (93:74) schreibt das DBB-Team weiter WM-Geschichte. Im Halbfinale der FIBA Basketball-WM 2026 geht es jetzt am Samstag, 12. September, gegen den Olympia-Zweiten Frankreich. ProSieben MAXX zeigt das Duell um den Einzug ins Finale ab 16:00 Uhr live, der Tip-off folgt um 16:30 Uhr. Das "ran Basketball"-Team mit Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Olympiasiegerin Sonja Greinacher und Kommentator Matthias Killing berichtet aus Berlin.
Mehr WM-Fieber auf ProSieben MAXX: Der Sender überträgt das zweite Halbfinale zwischen Spanien und den USA am Samstag ab 19:30 Uhr ebenso live wie das Finale und das Spiel um Platz 3 (bei deutscher Beteiligung) am Sonntag, 13. September.
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Samstag, 12. September:
Halbfinale Deutschland - Frankreich ab 16:00 Uhr
Halbfinale Spanien - USA ab 19:30 Uhr
Sonntag, 13. September:
Spiel um Platz 3 (bei deutscher Beteiligung) ab 16:00 Uhr
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