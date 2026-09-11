DAX Verlierer: Hochtief Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Zum Xetra-Schluss am gestrigen Handelstag (10.09.2026) verzeichnete der Markt ein gemischtes Bild: Während 18 Aktien im Plus schlossen, wurden 22 Werte mit Abschlägen gehandelt. Das Ende der Tabelle belegte die Hochtief Aktie, die mit einem kräftigen Minus von 6,10 Prozent gehandelt wurde und damit der größte Tagesverlierer im Umfeld der wichtigsten Indizes war. Auch Siemens Energy (-2,85 Prozent) und adidas (-2,70 Prozent) gehörten zu den deutlichen Verlierern.

- Hochtief WKN: 607000 - ISIN: DE0006070006 - Ticker (Xetra/Deutsche Börse): HOT

?? DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Größter Tagesverlierer: Die Hochtief Aktie führte die Liste der DAX Verlierer an und schloss mit einem deutlichen Minus von 6,10 - per Xetra-Schluss.

Die führte die Liste der DAX Verlierer an und schloss mit einem deutlichen Minus von 6,10 - per Xetra-Schluss. Eingetrübtes Chartbild: Der Tagesschluss unter der SMA200 (420,90 EUR) signalisiert ein bärisches Muster, das bei einer Bestätigung zu weiteren Verlusten Richtung 400 EUR bis 385 EUR führen kann.

Der Tagesschluss unter der SMA200 (420,90 EUR) signalisiert ein bärisches Muster, das bei einer Bestätigung zu weiteren Verlusten Richtung 400 EUR bis 385 EUR führen kann. Schlüssellevel für eine Erholung: Für eine nachhaltige Trendwende muss die Aktie die eng beieinander liegenden Widerstände bei SMA20 und SMA50 dynamisch nach oben durchbrechen.

Chartcheck: Die Hochtief Aktie im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Anteilsschein von Hochtief (HOT) befand sich seit Mitte 2025 in einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung. Rücksetzer konnten sich in der Vergangenheit meist an der SMA20 (aktuell bei 425,46 EUR) oder spätestens an der SMA50 (aktuell bei 443,47 EUR) stabilisieren und wieder erholen. Mitte Mai markierte die Aktie ihr Jahreshoch.

Nachfolgend bröckelten die Notierungen leicht ab, wobei sich das Papier im Bereich von 455 EUR zunächst fangen konnte. Die anschließende Entlastungsbewegung im Juni führte zwar wieder über die 500-EUR-Marke, das bisherige Jahreshoch wurde jedoch nicht mehr erreicht. Das erhöhte Kursniveau nutzten Anleger erneut für Gewinnmitnahmen....

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