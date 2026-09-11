Die Unternehmensberatung E-Bridge hat Zahlen zu bestehenden Netzengpassgebieten veröffentlicht. Das Unternehmen hat die Erhebung im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) erstellt. "Die von E-Bridge veröffentlichten Daten liefern eine wichtige Grundlage, um die möglichen Auswirkungen des geplanten sogenannten Redispatchvorbehalts besser einschätzen zu können", sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- […] Die Unternehmensberatung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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