Ab April 2027 übernimmt Nina Arquint den Posten als President EMEA bei Allianz Commercial und AGCS. In dieser Rolle ist sie für das gesamte Geschäft in der Region Europa, Naher Osten und Afrika verantwortlich. Arquint wechselt von Swiss Re Corporate Solutions zur Allianz. Personelle Veränderungen bei Allianz Commercial: Zum 01.04.2027 übernimmt Nina Arquint vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen die Vorstandsposition President, Commercial, Europe, Middle East und Africa (EMEA) von Allianz Commercial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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