Morgan Stanley hat Novo Nordisk auf "Underweight" abgestuft und verweist auf den drohenden Patentauslauf von Semaglutid als zentrales Risiko. Die Aktie fiel daraufhin auf das tiefste Niveau seit Juni. Im Fokus steht nun der Kapitalmarkttag am 21. September.Die Aktien von Novo Nordisk haben am Freitag auf den tiefsten Stand seit Juni nachgegeben. Auslöser war eine neue Einschätzung von Morgan Stanley, die das Papier auf "Underweight" einstufte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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