Zug - Der Kryptodienstleister Bitcoin Suisse streicht in der Schweiz bis zu 60 von insgesamt 120 Stellen. Als Grund nennt das Unternehmen eine Neuausrichtung der Organisation von einem «primär schweizerischen» Krypto-Unternehmen zu einer internationalen Finanzdienstleistungsgruppe. Ein Teil der Veränderungen ergebe sich daraus, dass Softwareentwicklung und Back-Office-Funktionen künftig stärker in den internationalen Hubs gebündelt würden, sagte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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