Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die angekündigten Milliardeninvestitionen der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland begrüßt.
"Ich bin beeindruckt von der Investitionsbereitschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland. Das ist ein wuchtiges Signal. Die Investition schafft Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft", sagte Merz am Freitag. Die Vereinigten Arabischen Emirate planen Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro.
Während seines Staatsbesuchs in Deutschland kündigte der Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, das Investitionspaket an. Die Investitionen sollen auch in die digitale Infrastruktur fließen, einschließlich der Entwicklung neuer Rechenzentren mit einer Kapazität von etwa 1 Gigawatt. Merz und Al Nahyan begrüßten zudem Pläne für weitere Investitionen und Partnerschaften zwischen Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland, darunter Initiativen mit Covestro, RWE, ADNOC und Masdar.
Die Zusammenarbeit der beiden Länder werde durch insgesamt elf Abkommen und Absichtserklärungen zwischen den Regierungen vertieft. Diese umfassen Themen wie künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Verkehrsrechte, Kriminalitäts- und Sicherheitszusammenarbeit, Einreiseerleichterungen, außenpolitischer Dialog, Kulturzusammenarbeit, Rechtshilfe in Strafsachen sowie Sicherheits- und Verteidigungskooperation.
"Ich bin beeindruckt von der Investitionsbereitschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland. Das ist ein wuchtiges Signal. Die Investition schafft Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft", sagte Merz am Freitag. Die Vereinigten Arabischen Emirate planen Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro.
Während seines Staatsbesuchs in Deutschland kündigte der Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, das Investitionspaket an. Die Investitionen sollen auch in die digitale Infrastruktur fließen, einschließlich der Entwicklung neuer Rechenzentren mit einer Kapazität von etwa 1 Gigawatt. Merz und Al Nahyan begrüßten zudem Pläne für weitere Investitionen und Partnerschaften zwischen Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland, darunter Initiativen mit Covestro, RWE, ADNOC und Masdar.
Die Zusammenarbeit der beiden Länder werde durch insgesamt elf Abkommen und Absichtserklärungen zwischen den Regierungen vertieft. Diese umfassen Themen wie künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Verkehrsrechte, Kriminalitäts- und Sicherheitszusammenarbeit, Einreiseerleichterungen, außenpolitischer Dialog, Kulturzusammenarbeit, Rechtshilfe in Strafsachen sowie Sicherheits- und Verteidigungskooperation.
© 2026 dts Nachrichtenagentur