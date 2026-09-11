Der Solarverband BSW-Solar geht davon aus, dass Netzpaket, EEG-Novelle und Netzentgeltreform Investitionen in Solarparks deutlich verteuern. Zudem drohen in Regionen mit häufigen Netzengpässen "solare Sperrzonen". Daher fordert der Verband Nachbesserungen im Gesetzgebungsverfahren des Bundestages. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) befürchtet, dass die geplanten Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und bei den Regelungen bei Netzanschlüssen (Netzpaket) den Bau neuer Solarparks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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