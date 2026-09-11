Unternehmen in Deutschland horten derzeit rund 873 Milliarden Euro auf Bankkonten - so viel wie nie zuvor. Doch die Verzinsung bleibt weit unter dem Marktdurchschnitt: Auf Tagesgeldkonten erhalten Firmenkunden im Schnitt nur 1,42 Prozent Zinsen, während der kurzfristige Euro-Geldmarktzins bei 2,19 Prozent liegt.
Diese Zinslücke hat konkrete Folgen: Nach Berechnungen des Finanz-Start-ups Unitplus und der Finanzberatung Barkow Consulting entgehen deutschen Unternehmen dadurch mehr als zwei Milliarden Euro an möglichen Zinserträgen pro Jahr. Die Daten stammen aus dem gemeinsam entwickelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Diese Zinslücke hat konkrete Folgen: Nach Berechnungen des Finanz-Start-ups Unitplus und der Finanzberatung Barkow Consulting entgehen deutschen Unternehmen dadurch mehr als zwei Milliarden Euro an möglichen Zinserträgen pro Jahr. Die Daten stammen aus dem gemeinsam entwickelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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