Die SAP-Aktie verliert weiter an Boden. Bis zum Mittag rutschten die Papiere des Walldorfer Softwarekonzerns um mehr als ein Prozent auf 175,84 €, und damit zählten sie zu den schwächsten Werten im Dax, der sich zu diesem Zeitpunkt immerhin leicht erholte. Zwischenzeitlich markierte die Aktie sogar den tiefsten Stand seit Anfang August. KI-Sorgen drücken auf die Stimmung Schuld daran sind zwei Signale von jenseits des Atlantiks. Oracle überzeugte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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