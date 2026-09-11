Nach einer kräftigen Erholung und dem Anstieg über 190 US$ geht es für die SAP-Aktie seit Anfang September wieder in Abwärtsrichtung. Auch am Freitag gehen die Verluste weiter. Zeitweise verliert das Papier über -3% und rutscht mit 172,16 € auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Handelt es sich dabei nur um eine vorübergehende Korrektur oder müssen sich Anleger ernsthaft Sorgen machen? Aufsichtsrat erhöht den Druck Fundamental steht SAP vor einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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