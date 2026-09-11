Die Infineon-Aktie kann den kräftigen Wochenauftakt bislang nicht in eine nachhaltige Trendwende ummünzen. In meiner Analyse vom Montag hatte ich die Rückeroberung von 60,77 € als Voraussetzung für eine größere Aufhellung genannt. Genau dort ging den Käufern erneut die Kraft aus und mit aktuell 56,58 € rückt die Unterstützung bei 54,26 € wieder näher. Damit baut sich Spannung auf, das präferierte Szenario bleibt jedoch klar abwärtsgerichtet. KI-Boom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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