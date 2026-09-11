Bei BMW sieht der Kurs momentan deutlich schwächer aus als die Produktstory. Die Aktie notiert nur noch knapp über dem Jahrestief und liegt mehr als -30% unter dem 52-Wochen-Hoch. Gleichzeitig läuft die Nachfrage nach der neuen iX3-Plattform erstaunlich stark. Hier liegt gerade die Hoffnung, dass BMW nach dem schwachen ersten Halbjahr wieder etwas mehr Schwung bekommt. Der iX3 könnte für BMW wichtiger werden als gedacht Mit der Neuen Klasse hat BMW ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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