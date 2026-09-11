Berlin - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) erwartet, dass die Baukosten in Deutschland auch dank einer neuen Plattform von Bund und Ländern für kostengünstigeres Bauen sinken werden.



Der "Rheinischen Post" sagte Hubertz: "Ich bin mir sicher, dass die Plattform dazu beitragen wird, bei der Senkung der Baukosten einen großen Schritt voranzukommen." Bund und Länder hatten sich am Freitag darauf geeinigt, die Senkung der Baukosten mit einer gemeinsamen Plattform voranzutreiben.



"Bund und Länder eint ein gemeinsames Ziel: Wir müssen dringend von den hohen Baukosten runter. Denn Bauen ist immer noch deutlich zu teuer", sagte Hubertz. Die Ministerin erklärte, man müsse nicht immer das Rad neu erfinden, wenn es "schon viele kluge Lösungen im ganzen Land" gebe. Weiter sagte die SPD-Politikerin: "Auf dieser Plattform werden wir etablierte Lösungen aus den Ländern bündeln und so einen Wissenstransfer zwischen den Akteuren herstellen. Davon profitieren alle: die Kommunen, die Bau- und Wohnungswirtschaft, aber auch alle anderen Akteure, die in den Wohnungsbau involviert sind."





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