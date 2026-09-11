Massive Investitionen in KI-Infrastruktur stützen die NVIDIA-Aktie, während der breite Aktienmarkt unter Druck gerät. Microsoft plant eine Verdreifachung seiner KI-Kapazitäten bis 2032 - eine Entwicklung, die den Chipkonzern als zentralen Hardware-Lieferanten begünstigen könnte. Gleichzeitig mahnen steigende Ölpreise und wachsende Erwartungen an eine Fed-Zinserhöhung zur Vorsicht.Die NVIDIA-Aktie notiert am Donnerstagmittag bei rund 189 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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