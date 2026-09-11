Der geplante Redispatch-Vorbehalt im Netzpaket sehen viele Projektierer großer Photovoltaik-Anlagen und Windparks mit Sorge. Sie fürchten, dass er die Finanzierung neuer Projekte zusätzlich erschweren wird. Allerdings ist bisher nur schwer abschätzbar, welche und wieviele Netzgebiete letztendlich wirklich als kapazitätslimitiert ausgewiesen werden. Um ein bisschen Licht ins Dunkel der Datenlage zu bringen hat das Bundeswirtschaftsministerium die Beratungsgesellschaft E-Bridge mit einer Analyse beauftragt. Gemeinsam mit dem BDEW und 21 Hochspannungsnetzbetreibern hat E-Bridge die Daten von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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