Der Solarthermie-Markt in Europa war 2025 rückläufig. Besonders der Wohnbereich geht stark zurück, während Solarthermie-Großanlagen an Boden gewinnen. Die Branche fordert von der EU daher Maßnahmen, um die Solarwärme-Märkte im Wohnbereich wieder anzukurbeln Der europäische Solarthermie-Verband Solar Heat Europe hat die Marktzahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht. Im Jahr 2025 sind in Europa 1,18 Millionen m² neue Solarkollektoren hinzugekommen. Das entspricht einer neu installierten Solarthermie-Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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