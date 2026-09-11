EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Kapitalmaßnahme

Ergebnis des Aktienrückkaufangebots der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft



11.09.2026 / 15:14 CET/CEST

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SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

ISIN: DE000A1RFMZ1 / WKN: A1RFMZ

Sindelfingen, den 11. September 2026



Ergebnis des Aktienrückkaufangebots der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft Im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots wurden 54.494 Aktien zu je 4,55 € angedient; das entspricht einem Volumen von 247.947,70 €.

Sämtliche fristgerecht eingereichten Aktien werden übernommen.

Es sollen 60.000 eigene Aktien eingezogen werden; das Grundkapital sinkt dadurch von 3.900.000 € auf 3.840.000 €. Ergebnis des Angebots

Zum Ablauf der Annahmefrist am 9. September 2026 wurden im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots der SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft (nachfolgend "SMW") insgesamt 54.494 Aktien zu je 4,55 € angedient. Das Volumen beläuft sich auf 247.947,70 €. Da die angebotene Höchstzahl von 60.000 Aktien nicht erreicht wurde, war eine verhältnismäßige Berücksichtigung nicht erforderlich; sämtliche fristgerecht eingereichten Aktien werden übernommen. Die RCM Beteiligungs AG als Konzernmuttergesellschaft hat, wie angekündigt, keine Aktien eingereicht.



Einziehung und Kapitalherabsetzung

Zusammen mit dem bereits vorhandenen Bestand hält die Gesellschaft nach Abwicklung des Angebots 62.553 eigene Aktien. Hiervon sollen 60.000 Aktien eingezogen werden; die übrigen 2.553 Aktien verbleiben zunächst im Bestand der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat der Einziehung und der damit verbundenen Herabsetzung des Grundkapitals bereits am 21. August 2026 zugestimmt. Das Grundkapital verringert sich durch die Einziehung von 3.900.000 € (nach Eintragung der bereits angemeldeten Einziehung von 30.000 Aktien) auf 3.840.000 €, eingeteilt in 3.840.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Kapitalherabsetzung wird mit der Eintragung im Handelsregister wirksam.



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Martin Schmitt, Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 - 469 09 60

E-Mail: info@smw-ag.de



Impressum:

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de, info@smw-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE211264389

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss



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