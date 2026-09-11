Toxischer Mix für die Märkte?: Oracle: Die Wende? | Palo Alto: Huang sieht große Chance l Adidas: Chef kauft

Der Ölpreis klettert in die Höhe, die Rendite für US-Staatsanleihen steigt und bald noch die US-Inflation und die US-Leitzinsen? Anleger müssen gerade einen gefährlichen Mix für ihre Anlageentscheidungen verarbeiten!Zinswende in Japan: Banken und Versicherer gefragt! Japan verabschiedet sich nach Jahrzehnten ultralockerer Geldpolitik langsam von der Ära der Nullzinsen. Die Bank of Japan erhöht die Zinsen, weil Inflation und Lohnwachstum erstmals seit langer Zeit nachhaltig anziehen. Die großen Gewinner dieses Strategiewechsels sind die Banken und Versicherer des Landes. Und genau auf die, werfen wir heute einen Blick in der wO Börsenlounge. Oracle: Nächster Lichtblick Die frischen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran