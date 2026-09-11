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Markus Weingran
11.09.2026 15:27 Uhr
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Toxischer Mix für die Märkte?: Oracle: Die Wende? | Palo Alto: Huang sieht große Chance l Adidas: Chef kauft

Der Ölpreis klettert in die Höhe, die Rendite für US-Staatsanleihen steigt und bald noch die US-Inflation und die US-Leitzinsen? Anleger müssen gerade einen gefährlichen Mix für ihre Anlageentscheidungen verarbeiten!Zinswende in Japan: Banken und Versicherer gefragt! Japan verabschiedet sich nach Jahrzehnten ultralockerer Geldpolitik langsam von der Ära der Nullzinsen. Die Bank of Japan erhöht die Zinsen, weil Inflation und Lohnwachstum erstmals seit langer Zeit nachhaltig anziehen. Die großen Gewinner dieses Strategiewechsels sind die Banken und Versicherer des Landes. Und genau auf die, werfen wir heute einen Blick in der wO Börsenlounge. Oracle: Nächster Lichtblick Die frischen …

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© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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