Baden-Baden - Shakira und Burna Boy stehen mit "Dai Dai" zum elften Mal an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.
Helene Fischer bringt "An meiner Seite" auf Platz zwei unter. Hugel, Imael Angel und Ultra Nate ("Movin' To The Sun", drei) komplettieren das Podium. Die Band "Wir sind Helden" verbessern ihre Höchstplatzierung noch einmal: "Von hier an blind" klettert von Rang sechs auf Rang vier.
Farin Urlaub schafft es mit "Ein Lächeln im Gesicht" nach "Am Ende der Sonne" (2005) erneut an die Spitze der Album-Charts. Die weiteren Medaillenträger sind Airbourne ("Airbourne", zwei) und Accept ("Teutonic Titans 1976 - 2026", drei).
Das Pop-Rock-Projekt Chapter 7 steigt mit "Tränenmeer" direkt auf Position vier ins Ranking ein. "01099"-Mitglied Paul präsentiert "Panzerglas Pop" auf Platz fünf.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
Helene Fischer bringt "An meiner Seite" auf Platz zwei unter. Hugel, Imael Angel und Ultra Nate ("Movin' To The Sun", drei) komplettieren das Podium. Die Band "Wir sind Helden" verbessern ihre Höchstplatzierung noch einmal: "Von hier an blind" klettert von Rang sechs auf Rang vier.
Farin Urlaub schafft es mit "Ein Lächeln im Gesicht" nach "Am Ende der Sonne" (2005) erneut an die Spitze der Album-Charts. Die weiteren Medaillenträger sind Airbourne ("Airbourne", zwei) und Accept ("Teutonic Titans 1976 - 2026", drei).
Das Pop-Rock-Projekt Chapter 7 steigt mit "Tränenmeer" direkt auf Position vier ins Ranking ein. "01099"-Mitglied Paul präsentiert "Panzerglas Pop" auf Platz fünf.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur