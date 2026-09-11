Washington - Die Inflation in den USA hat sich im August wie erwartet auf hohem Niveau nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate ebenfalls bei 3,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet. Die US-Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. An den Finanzmärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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