Die Kroger-Aktie dümpelt seit Wochen lustlos in einem schmalen Kursband zwischen 56 und 60 US$ auf und ab. Können die neuen Quartalszahlen dem US-Einzelhandelsriesen eine neue Richtung verleihen und wenn ja, in welche Richtung geht es? Umsatz schwach, Ergebnis stark Kroger lieferte mit seinen Quartalszahlen ein insgesamt solides Zahlenwerk, das die Erwartungen der Wall Street beim Gewinn leicht übertraf. Der Umsatz lag mit 34,6 Milliarden US$ exakt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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