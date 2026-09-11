von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die US-Inflationsrate bleibt im August unverändert bei 3.4 %. Für die US-Notenbank bringt die Inflationsentwicklung gemischte Nachrichten. Die gute ist: Die Jahresteuerungsrate bleibt unverändert und die Kerninflationsrate sinkt sogar von 2.5 % auf 2.4 %. Letztere lässt die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise aussen vor. Die schlechte Nachricht: Im Monatsvergleich nimmt der Teuerungsdruck aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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