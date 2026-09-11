Die Atos-Aktie setzt ihren Abwärtstrend nahezu ungebremst fort. Noch in meiner Analyse vom 4. September stand nach einem Einbruch von rund -59% die Unterstützung um 26,76 € im Mittelpunkt. Diese Zone ist inzwischen klar gebrochen, der Kurs fällt auf aktuell 24,78 € und liegt damit bereits mehr als -60% unter dem Jahreshoch. Aus der vermeintlichen Chance auf eine Gegenbewegung ist damit das nächste Verkaufssignal geworden. Operative Fortschritte verpuffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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