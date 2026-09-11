Die Abu Dhabi Future Energy Company PJSC, besser bekannt unter dem Namen Masdar, und Luxcara haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) über eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Batteriespeicher- und Offshore-Windkraftprojekte unterzeichnet, Die Vereinbarung sei während des Staatsbesuchs der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in Deutschland veröffentlicht worden. Demnach wollen die beiden Unternehmen mehr als fünf Milliarden Euro in Batteriespeicher, Offshore-Windparks und möglicherweise weitere Technologien investieren. "Die Vereinbarung spiegelt zudem die Rolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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