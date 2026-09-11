New York/London - Die Ölpreise haben am Freitag nach ihrem jüngsten Höhenflug nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November beträgt 104,74 US-Dollar. Das waren 2,70 Prozent weniger als am Vortag. In der Nacht war der Preis noch bis auf 109,58 US-Dollar gestiegen. Zum Wochenstart hatte ein Barrel noch rund 96 Dollar gekostet. Nach der jüngsten Zuspitzung der Lage im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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