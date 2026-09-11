DJ PTA-News: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: GTH erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und Marianne Rajic

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: GTH erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und Marianne Rajic

Frankfurt am Main (pta000/11.09.2026/17:49 UTC+2)

Die German Tech Holding erzielt weiteren rechtlichen Erfolg gegen ihre Millionenschuldnerin SGT Capital LLC und deren Partnerin Marianne Rajic

Frankfurt am Main, 11. September 2026 - Die German Tech Holding (GTH) hat einen weiteren gerichtlichen Erfolg gegen die SGT-Gruppe erzielt. Die mit dem Anspruch eines globalen Private Equity Asset Managers auftretende SGT Capital LLC (SGTLLC) und ihre Partnerin Marianne Rajic hatten eine einstweilige Verfügung gegen eine Äußerung einer Pressemitteilung der GTH vom 02.09.2025 erwirkt, woraufhin die GTH den streitgegenständlichen Passus aus ihrer Pressemitteilung entfernte.

Die SGTLLC und Frau Rajic hatten beanstandet, dass die jeweils einzeln zutreffenden Teiläußerungen in ihrem Gesamteindruck die verdeckte Tatsachenbehauptung oder jedenfalls die verdeckte Verdachtsäußerung verkörperten, Marianne Rajic sei die Urheberin einer anonymen Email-Schmutzkampagne, die sogar haltlose Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegen ein Organ der GTH beinhaltete.

In der gestrigen mündlichen Verhandlung vor dem OLG Frankfurt am Main haben die SGTLLC und Frau Rajic nach Erörterung plötzlich ihren ursprünglichen Antrag gegen unsere Äußerung ganz zurückgenommen, sodass ihre Unterlassungsverfügung wirkungslos geworden ist. Das OLG hatte zuvor in einem anderen Verfahren geurteilt, in dem es um verschiedene Email-Äußerungen der GTH ging, dass prozessual davon auszugehen sei, dass die SGT-Partnerin Marianne Rajic Urheberin der anonymen Verleumdungskampagne in dem Sinne ist, dass sie für die Versendung der Emails ursächlich mitverantwortlich ist.

Somit hat die GTH in vier der fünf bisherigen Antragsverfahren der SGTLLC auf einstweiligen Rechtsschutz obsiegt, davon zwei noch berufungsanhängig, und das fünfte Verfahren in dem für sie wesentlichen Punkt gewonnen.

Der jüngste rechtliche Erfolg der GTH dürfte den Druck auf die SGTLLC weiter erhöhen, mit der GTH eine Einigung in den bestehenden Rechtsstreitigkeiten und über die Begleichung ihrer teilweise überfälligen Millionenverbindlichkeiten zu erzielen. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass die GTH im März begonnene Vergleichsgespräche mit der SGTLLC aufgrund eines massiven Vertrauensbruchs bis auf weiteres eingestellt hat.

Sie rechnet aus den am 27.08.26 berichteten Gründen unverändert noch in 2026 mit substanziellen Zahlungseingängen seitens der SGT-Gruppe.

Der Gründer und CEO der GTH: "Die üble, feige und wohl strafbare anonyme Schmutzkampagne gegen uns ist beispiellos, selbst für schwarze Schafe der Private Equity-Branche. Dabei scheint es nur darum zu gehen, sich der Bedienung unserer bestehenden Finanzforderungen zu entziehen zu versuchen. Ich kann mir ausmalen, welche Pein die anzunehmende ursächliche Mitverantwortung von Marianne Rajic für die Kampagne ihren im Tagesgeschäft eng verbundenen Partnern Joseph Pacini, Carsten Geyer, Marcel Normann und Jens Dino Steinborn, ihren verbliebenen Mitarbeitern, ihren Familien, der Führung ihres einzigen Portfoliounternehmens Utimaco und ihren Investoren bereitet."

Die von der SGTLLC und Frau Rajic vehement angegriffene Äußerung vom 02.09.2025 lautete -

"Bezüglich der seit Dezember 2024 laufenden schändlichen, feigen und strafbaren anonymen Verleumdungskampagne zum Nachteil der PGH und ihrem Geschäftsführer Christoph Gerlinger, in welcher unter anderem auch Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit der früheren Verbindung zur SGTLLC eine Rolle spielten, liegen zwischenzeitlich neue Erkenntnisse vor. Eine der anonymen Emails enthielt am 21. Januar 2025 den Screenshot einer E-Mail an die Wirtschaftsprüfer Forvis Mazars, deren Inhalt irrelevant ist. Die Namen des Senders und Empfängers der Email waren geschwärzt. Nunmehr hat sich herausgestellt, dass es Marianne Rajic war, die am 20. Januar 2025 Forvis Mazars anschrieb. Die PGH hat Marianne Rajic und die übrigen SGT Partner daraufhin mit der Frage konfrontiert, wie ein Screenshot dieser Email, auf dem ihr Name geschwärzt war, nur 30 Stunden später Anlage einer der anonymen Emails werden konnte. Die Geschäftsführung der PGH hat ihre Anwälte angewiesen, Strafanzeige zu erstatten."

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die GTH firmierte bis zum 19. August 2026 unter The Payments Group Holding.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dezidierte Kundengruppen.

Daneben beschäftigt sich die GTH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT Capital-Gruppe in Höhe von 6,1 Mio. Euro.

WKN A1M MEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com

Investor Relations Kontakt Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß d.schmitt@rosenbergsc.com

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Aussender: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA Humboldtstraße 60B 60318 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 69 348690520 E-Mail: ir@germantechholding.com Website: germantechholding.com ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789141740602 ]

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September 11, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)