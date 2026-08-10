Die Payments Group Holding (PGH) hat finanzielle Ziele für ihre Beteiligungen bekannt gegeben: AuctionTech (36% Beteiligung; Zielumsatz von mehreren Millionen EUR bis 2030) und Cognicare AI (23% Beteiligung; 5 Mio. EUR Run-Rate bis 2029), sowie die Expansion in KI-Ventures Cobo (bis zu 26,4% effektive Beteiligung) und Socrivo über Softmax AI. Berechnungen im Schnellverfahren bestätigen, dass das Erreichen dieser operativen Meilensteine zu Eigenkapitalwertbeiträgen führt, die weit über der aktuellen Marktkapitalisierung von PGH (<3 Mio. EUR) liegen. Allein Cognicare unterstützt einen Beteiligungswert von 8,6 Mio. EUR bei einem EV/EBITDA-Multiple von 15x. Trotz der Risiken bei der Umsetzung, langer Abschlagszeiträume und fehlender operativer Baselines bietet die Pipeline signifikante Multi-Bagger-Optionen. Wir bestätigen unsere Spekulative KAUF-Empfehlung und ein Kursziel von 1,03 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-payments-group-holding
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