Die Payments Group Holding (PGH) hat ihre Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 25 veröffentlicht, deren Höhepunkte ein geringerer Nettoverlust von 1,83 Mio. EUR und eine außergewöhnlich starke Eigenkapitalquote von 90 % (11,78 Mio. EUR Eigenkapital) sind. Strategisch hat das Unternehmen einen kompletten Neustart vollzogen, indem es seine verwässernden PayTech-Übernahmepläne aufgegeben hat, um zu seinen Wurzeln als Technologie-Venture-Capital-Vehikel zurückzukehren - ein Schritt, der im August 2026 durch eine Umfirmierung in German Tech Holding (GTH) abgeschlossen werden soll. Das Investitionspotenzial hängt nun von privaten Wachstumsaktiva wie AuctionTech und Softmax AI ab, sowie von einer für den Sommer 2026 erwarteten Begleichung von Forderungen gegenüber SGT Capital in Höhe von 6,2 Mio. EUR. Aufgrund eines erheblichen Abschlags gegenüber dem geschätzten Nettovermögenswert von über 1,50 EUR (einschließlich außerbilanzieller Posten) bekräftigen wir unsere Empfehlung "Spec. BUY", senken jedoch unser Kursziel auf 1,03 EUR (zuvor 1,24 EUR) auf Basis des ausgewiesenen Nettovermögenswerts zum 31.12.2025. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-payments-group-holding
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