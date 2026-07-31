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Dow Jones News
31.07.2026 17:21 Uhr
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PTA-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: The Payments Group Holding stellt ihr neues Logo für die neue Firmierung unter German Tech Holding vor

DJ PTA-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: The Payments Group Holding stellt ihr neues Logo für die neue Firmierung unter German Tech Holding vor

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: The Payments Group Holding stellt ihr neues Logo für die neue Firmierung unter German Tech Holding vor

Logo GTH

[ Fotos ]

Frankfurt am Main (pta000/31.07.2026/16:49 UTC+2)

+++ Pressemitteilung +++

The Payments Group Holding stellt ihr neues Logo für die neue Firmierung unter German Tech Holding vor

Frankfurt am Main, 31. Juli 2026 - Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, stellt im Vorfeld der beabsichtigten Umfirmierung auf ihrer Hauptversammlung am 19. August 2026 in German Tech Holding GmbH & Co. KGaA ihr neues Logo vor.

Mit dem neuen Namen und Corporate Design knüpft die Gesellschaft an ihre Wurzeln als langjährig führender deutscher Venture-Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group an und unterstreicht ihre strategische Weiterentwicklung zu einer technologieorientierten Beteiligungsholding. Zum aktuellen VC Portfolio zählen eine über die hundertprozentige Tochtergesellschaft German Startups Group VC gehaltene 36 %ige Beteiligung an AuctionTech, die mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer ist - propnow.com. Daneben eine 32 %ige Beteiligung an Softmax AI, einem auf künstliche Intelligenz fokussierten Company Builder, sowie eine darüber gehaltene 23 %ige Beteiligung an Cognicare AI, einer Ausgründung aus der Softmax AI, die KI-basierte Anwendungen für die wachsende Zahl von Senioren-Pflegeeinrichtungen anbietet und erfolgreich betreibt - softmax-ai.com, cognicare.ai. Ein weiteres Projekt der Softmax AI ist eine KI-Sprachbox für Kinder, die natürliche Dialoge mit ihnen führt, geduldig und kenntnisreich ihre unzähligen Fragen beantwortet und auf diese Weise vielfältiges Wissen sowie Fremdsprachen spielerisch vermittelt - my-cobo.com.

Das Börsenkürzel soll künftig GTH lauten.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die PGH hat ihrer Hauptversammlung am 19. August 2026 vorsgechlagen, die Gesellschaft in German Tech Holding GmbH & Co. KGaA umzufirmieren.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die PGH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die PGH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der PGH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dezidierte Kundengruppen.

Daneben beschäftigt sich die PGH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT Capital-Gruppe in Höhe von 6,2 Mio. Euro.

Weitere Informationen: www.tpgholding.com, www.softmax-ai.com, www.cognicare.ai

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

(Ende)

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Aussender:      The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA 
           Humboldtstraße 60B 
           60318 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 348690520 
E-Mail:        ir@tpgholding.com 
Website:       www.tpgholding.com 
ISIN(s):       DE000A1MMEV4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785509340410 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 10:49 ET (14:49 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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