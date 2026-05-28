Die Payments Group Holding (PGH) verfolgt einen weiteren strategischen Reset, indem sie zu ihren Wurzeln im Bereich Venture Capital zurückkehrt. Unter dem neuen Namen "German Tech Holding" wird das Unternehmen nun weiterhin stark auf Investitionen in Frühphasen-AI und Biotechnologie fokussiert. In diesem Zusammenhang hat PGH ihre Beteiligungen an vielversprechenden Startups sowie an den AI-Unternehmensgründern Softmax AI und Cognicare AI erhöht. Obwohl diese operativen Ziele ambitioniert sind und es an detaillierten finanziellen Offenlegungen mangelt, wird der übergeordnete Investmentfall durch einen behaupteten NAV von über 1,50 EUR pro Aktie gestützt. Diese Bewertung wird durch Altanlagen wie AuctionTech und ausstehende Forderungen von SGT Capital in Höhe von 6,2 Mio. EUR angetrieben, was einen erheblichen Abschlag zu den aktuellen Aktienkursen darstellt. Unserer Ansicht nach bietet PGH ein hohes spekulatives Aufwärtspotenzial, weshalb wir unsere Spekulative Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 1,24 EUR bekräftigen, basierend auf dem zuletzt berichteten NAV pro Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-payments-group-holding
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