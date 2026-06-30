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Dow Jones News
30.06.2026 16:45 Uhr
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PTA-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: The Payments Group Holding legt Geschäftsbericht 2025 vor und erläutert die Perspektiven

DJ PTA-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: The Payments Group Holding legt Geschäftsbericht 2025 vor und erläutert die Perspektiven

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: The Payments Group Holding legt Geschäftsbericht 2025 vor und erläutert die Perspektiven

Frankfurt am Main (pta000/30.06.2026/16:10 UTC+2)

+++ Pressemitteilung +++

The Payments Group Holding legt Geschäftsbericht 2025 vor und erläutert die Perspektiven

• Verlust in 2025 im Rahmen der Prognosen • Substanzielles Beteiligungsportfolio und weitere werthaltige Vermögenswerte • Fortschritte bei den Gesprächen mit der SGT-Gruppe zur Realisierung der bedeutenden Finanzforderungen derThe Payments Group Holding • Strategische Neupositionierung unter Rückbesinnung auf die Wurzeln mit Fokus auf Artificial Intelligenceund BioTech • Umfirmierung in German Tech Holding (GTH)

Frankfurt am Main, 30. Juni 2026 - Die The Payments Group Holding ("PGH"), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat im Geschäftsjahr 2025, einem Jahr des Umbruchs und der Weichenstellungen, einen Verlust im Rahmen ihrer Prognosen in Höhe von 1,8 Mio Euro oder 18 Cent pro ausstehende Aktie erlitten. Der Buchwert des Eigenkapitals beläuft sich auf 11,8 Mio. Euro oder 1,03 Euro pro ausstehende Aktie. Die PGH hält unverändert 34.901.800 eigene Aktien. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie einschließlich nicht bilanzierter Werte dürfte auf Basis der derzeit ausstehenden 11.400.000 Aktien nach Ansicht der PGH bei mehr als 1,50 Euro liegen und damit deutlich über dem aktuellen Börsenkurs. Die Gesellschaft arbeitet aktiv an der Realisierung dieser Vermögenswerte. Im Fokus stehen dabei die 35%-Beteiligung an der mit Wachstumsambitionen im Luxury-Property-Auktionsmarkt ausgestatteten AuctionTech sowie werthaltige Forderungen gegenüber der SGT Capital-Gruppe in Höhe von aktuell 6,2 Mio. Euro.

Seit dem 27. März 2026 führen die SGT Capital-Gruppe und die PGH Gespräche über eine mögliche Beilegung ihrer Streitigkeiten. Beide Seiten streben eine einvernehmliche Lösung aller strittigen Punkte an. Gegenstand der Gespräche ist unter anderem ein Konzept für einen klaren Mechanismus zur Begleichung der Forderungen der PGH. Es wurde vereinbart, bis zum Abschluss einer endgültigen Vereinbarung Vertraulichkeit zu wahren. Angesichts der in den letzten Monaten erzielten Fortschritte geht die PGH davon aus, diese Gespräche im Laufe des Sommers zum Abschluss zu bringen.

Unterdessen besinnt sich die PGH auf ihre Wurzeln als ein jahrelang führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Bezeichnung German Startups Group. Sie wird ihrer Hauptversammlung am 19. August 2026 vorschlagen, die Gesellschaft in German Tech Holding GmbH & Co. KGaA umzufirmieren und ihr Börsenkürzel in GTH zu wechseln. In ihrer aktiven Zeit als VC-Investor war sie unter anderem mit großem Erfolg an führenden deutschen Startups wie Amorelie, Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance sowie eine strategische Beteiligung an dem KI-Company Builder Softmax AI. Künftig will sich die PGH auf solche Frühphasen-Startups konzentrieren, die nur einen überschaubaren Kapitalbedarf erfordern und zugleich eine hohe Planungssicherheit aufweisen. Diese Prämisse erfüllen sowohl die jüngeren, bereits bestehenden Engagements als auch die derzeit in Prüfung und Anbahnung befindlichen, besonders aussichtsreichen Investmentmöglichkeiten in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Biotechnologie.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und fokussiert sich auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten und Geschäftsfelder, die in ihren Pressemitteilungen vom 13. Dezember 2025 und 16. Januar 2026 vorgestellt wurden, darunter den Betrieb eines auf AI fokussierten Company Builders namens Softmax AI GmbH gemeinsam mit AI-Experten, an dem sie mit 25 % beteiligt ist und die hieraus hervorgehenden Ausgründungen. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.

Weitere Informationen: www.tpgholding.com.

Investor Relations Kontakt Rosenberg Strategic Communications Dirkt Schmitt d.schmitt@rosenbergsc.com

(Ende)

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Aussender:      The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA 
           Humboldtstraße 60B 
           60318 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 348690520 
E-Mail:        ir@tpgholding.com 
Website:       www.tpgholding.com 
ISIN(s):       DE000A1MMEV4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782828600403 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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