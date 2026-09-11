Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht im Plus geschlossen und damit einen Erholungsversuch unternommen. Auf Wochensicht ergibt sich beim Leitindex SMI aber dennoch ein happiges Minus. Die US-Inflationszahlen vom Nachmittag fielen indes wie erwartet aus. Damit rechnen nun mehr Marktteilnehmer als zuvor mit einer Zinserhöhung durch das Fed am kommenden Mittwoch. «Die Furcht ist, dass sich die höheren Energiepreise in das breite Preisniveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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