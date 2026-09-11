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WKN: A2PT2P | ISIN: DE000A2PT2P7 | Ticker-Symbol: LA2
Düsseldorf
11.09.26 | 18:31
7,000 Euro
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Finanzdienstleistungen
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Sonstige
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LATONBA AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
11.09.2026 19:03 Uhr
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PTA-Adhoc: Latonba AG: Vorstand beschließt Aktienrückkauf

DJ PTA-Adhoc: Latonba AG: Vorstand beschließt Aktienrückkauf

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Latonba AG: Vorstand beschließt Aktienrückkauf

Heidelberg (pta000/11.09.2026/18:30 UTC+2)

Heidelberg, 11. September 2026 - Der Vorstand der Latonba AG, Heidelberg, ISIN DE000A2PT2P7, hat am 11. September 2026 den Beschluss (nachfolgend der "Aktienrückkaufbeschluss") gefasst, bis zu Stück 240.000 eigene Aktien (entsprechend rd. 5,22 % des Grundkapitals) der Latonba AG im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots außerhalb der Börse zu erwerben. Der Aktienrückerwerb soll zu einem Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von 7,95 Euro je auf den Inhaber lautende Stückaktie der Latonba AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro erfolgen.

Mit Erwerb von Stück 240.000 eigenen Aktien würde die Gesellschaft nahezu die Höchstgrenze der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juni 2023 unter Berücksichtigung der bereits von der Latonba AG gehaltenen eigenen Aktien erreichen.

Die Latonba AG plant, das Aktienrückkaufangebot durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, durchführen zu lassen. Einzelheiten zu dem Aktienrückkauf werden demnächst im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.latonba.de veröffentlicht werden. Der Aktienrückkaufbeschluss beruht auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 9. Juni 2023, wonach die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien in einem Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft in einem Zeitraum bis zum 6. Juni 2028 ermächtigt ist. Die eigenen Aktien sollen im Rahmen der von der Hauptversammlung am 9. Juni 2023 erteilten Ermächtigung verwendet werden.

Aktuell hält die Latonba 212.832 eigene Aktien, entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 4,63 %.

Die Gesellschaft hat aus Anlass des Aktienrückkaufangebots ihr Reinvermögen zum 31. August 2026 berechnet und dieses zu dem vorbezeichneten Stichtag mit rund 47,9 Mio. Euro und damit rd. 10,93 Euro je Aktie festgestellt.

Das Reinvermögen ist eine stichtagsbezogene Betrachtung und kann sich daher jederzeit ändern.

(Ende)

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Aussender:      Latonba AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sebastian Bayer 
Tel.:         +49 6221 649 24 0 
E-Mail:        info@latonba.de 
Website:       latonba.de 
ISIN(s):       DE000A2PT2P7 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789144200603 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 12:30 ET (16:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
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