DJ PTA-News: Latonba AG: Ergebnis des Geschäftsjahres vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Latonba AG: Ergebnis des Geschäftsjahres vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Heidelberg (pta000/30.06.2026/18:00 UTC+2)

Die Latonba AG, Heidelberg, ISIN DE000A2PT2P7, hat ihr Geschäftsjahr 2025 (01.01. bis 31.12.2025) mit einem Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rund 10,6 Mio. Euro abgeschlossen. Der Fehlbetrag resultiert vorwiegend aus Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere, hierbei insbesondere auf 4basebio PLC und H2APEX Group S.C.A..

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag 31.12.2025 allerdings auch über stille Reserven in Höhe von rund 6 Mio. Euro.

Im aktuellen Geschäftsjahr wurden Kurserholungen bei K+S AG oder Drägerwerk & Co. KGaA für Aktienverkäufe genutzt.

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Latonba AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Sebastian Bayer Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: info@latonba.de Website: latonba.de ISIN(s): DE000A2PT2P7 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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June 30, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)