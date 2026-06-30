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WKN: A2PT2P | ISIN: DE000A2PT2P7 | Ticker-Symbol: LA2
Düsseldorf
30.06.26 | 08:14
6,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
LATONBA AG Chart 1 Jahr
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LATONBA AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.06.2026 18:33 Uhr
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PTA-News: Latonba AG: Ergebnis des Geschäftsjahres vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

DJ PTA-News: Latonba AG: Ergebnis des Geschäftsjahres vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Latonba AG: Ergebnis des Geschäftsjahres vom 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

Heidelberg (pta000/30.06.2026/18:00 UTC+2)

Die Latonba AG, Heidelberg, ISIN DE000A2PT2P7, hat ihr Geschäftsjahr 2025 (01.01. bis 31.12.2025) mit einem Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rund 10,6 Mio. Euro abgeschlossen. Der Fehlbetrag resultiert vorwiegend aus Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere, hierbei insbesondere auf 4basebio PLC und H2APEX Group S.C.A..

Die Gesellschaft verfügte zum Bilanzstichtag 31.12.2025 allerdings auch über stille Reserven in Höhe von rund 6 Mio. Euro.

Im aktuellen Geschäftsjahr wurden Kurserholungen bei K+S AG oder Drägerwerk & Co. KGaA für Aktienverkäufe genutzt.

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Latonba AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sebastian Bayer 
Tel.:         +49 6221 649 24 0 
E-Mail:        info@latonba.de 
Website:       latonba.de 
ISIN(s):       DE000A2PT2P7 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782835200407 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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