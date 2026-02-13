Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Kommerzialisierung der räumlichen Intelligenz in Billionen-Märkten beginnt jetzt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PT2P | ISIN: DE000A2PT2P7 | Ticker-Symbol: LA2
Düsseldorf
13.02.26 | 08:21
7,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
LATONBA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LATONBA AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
13.02.2026 19:09 Uhr
105 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Latonba AG: Gesellschaft erwartet deutlich negatives Ergebnis für Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-Adhoc: Latonba AG: Gesellschaft erwartet deutlich negatives Ergebnis für Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Latonba AG: Gesellschaft erwartet deutlich negatives Ergebnis für Geschäftsjahr 2025

Heidelberg (pta000/13.02.2026/18:35 UTC+1)

Die Latonba AG, Heidelberg, ISIN DE000A2PT2P7, erwartet für ihr Geschäftsjahr 2025 (01.01. bis 31.12.2025) ein deutlich negatives Ergebnis nach Steuern (Einzelabschluss nach HGB). Dies resultiert aus Abschreibungen auf Finanzanlagen, insbesondere auf Aktien der 4basebio PLC, UK, in Höhe von rund 5,9 Mio. Euro. Die Aktien der 4basebio PLC werden auf den Stichtagskurs vom 31. Dezember 2025 in Höhe von 6,15 GBP je Aktie abgeschrieben.

Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses.

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Latonba AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Rolf Birkert 
Tel.:         +49 6221 649 24 0 
E-Mail:        info@latonba.de 
Website:       latonba.de 
ISIN(s):       DE000A2PT2P7 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771004100107 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 12:35 ET (17:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.