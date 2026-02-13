DJ PTA-Adhoc: Latonba AG: Gesellschaft erwartet deutlich negatives Ergebnis für Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Latonba AG: Gesellschaft erwartet deutlich negatives Ergebnis für Geschäftsjahr 2025

Heidelberg (pta000/13.02.2026/18:35 UTC+1)

Die Latonba AG, Heidelberg, ISIN DE000A2PT2P7, erwartet für ihr Geschäftsjahr 2025 (01.01. bis 31.12.2025) ein deutlich negatives Ergebnis nach Steuern (Einzelabschluss nach HGB). Dies resultiert aus Abschreibungen auf Finanzanlagen, insbesondere auf Aktien der 4basebio PLC, UK, in Höhe von rund 5,9 Mio. Euro. Die Aktien der 4basebio PLC werden auf den Stichtagskurs vom 31. Dezember 2025 in Höhe von 6,15 GBP je Aktie abgeschrieben.

Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses.

Der Vorstand

