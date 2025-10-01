Anzeige
Mittwoch, 01.10.2025
Globaler Gamechanger: CiTech expandiert in Europa - neue Chancen für Investoren!
WKN: A2PT2P | ISIN: DE000A2PT2P7 | Ticker-Symbol: LA2
Düsseldorf
01.10.25 | 08:03
9,650 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
LATONBA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LATONBA AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
01.10.2025 18:33 Uhr
130 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Latonba AG: Reinvermögen zum 30. September 2025

DJ PTA-News: Latonba AG: Reinvermögen zum 30. September 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Latonba AG: Reinvermögen zum 30. September 2025

Heidelberg (pta000/01.10.2025/18:00 UTC+2)

Der Vorstand hat heute das Reinvermögen der Latonba AG zum 30. September 2025 mit rd. 52,9 Mio. EUR festgestellt. Auf Basis von 4.600.000 ausgegebenen Aktien sowie der 206.995 eigenen Aktien, damit 4.393.005 ausstehenden Aktien, ergibt sich ein Reinvermögen je ausstehender Aktie von rd. 12,05 EUR.

Das Reinvermögen beinhaltet als größte Position die Beteiligung an der Smartbroker Holding AG. Darauf folgen in größenmäßig absteigender Reihenfolge Anteile an der 4basebio PLC, UK, der K+S AG, der Hyrican Informationssysteme AG sowie Stammaktien und Vorzugsaktien der Drägerwerk AG & Co. KGaA. Die genannten Positionen stehen für mehr als die die Hälfte des wirtschaftlichen Reinvermögens der Latonba AG.

Das Reinvermögen der Latonba AG ist definiert als die Summe der wesentlichen Vermögensgegenstände zum Verkehrswert abzüglich der wesentlichen Verbindlichkeiten. Wichtigste Einzelposition des Reinvermögens ist der Börsenwert der Portfoliopositionen zum Stichtag. Hinzuaddiert werden die Kontostände sämtlicher Bankkonten, d.h. Guthaben und Verbindlichkeiten werden miteinbezogen. Ebenso werden wesentliche Forderungen und die geschätzte Steuerposition mit ihrem Buchwert kalkuliert. Das Reinvermögen ist eine stichtagsbezogene Betrachtung und kann sich daher jederzeit ändern. Es kann aufgrund von Schätzungen und Annahmen nur näherungsweise berechnet werden und unterliegt Schwankungen, unter anderem weil börsennotierte Wertpapiere mit ihrem Börsenkurs bei der Ermittlung des Reinvermögens zum Stichtag bewertet werden. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass aufgrund der teils geringen Marktliquidität einzelner Wertpapiere, die hierfür in die Berechnung einbezogenen Börsenwerte voraussichtlich kurzfristig nicht realisierbar sind.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Latonba AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Rolf Birkert 
Tel.:         +49 6221 649 24 0 
E-Mail:        info@latonba.de 
Website:       latonba.de 
ISIN(s):       DE000A2PT2P7 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759334400281 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
