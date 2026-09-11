Die Visa-Aktie gönnt sich nach ihrem neuen Rekordhoch bei 385,57 US$ eine Verschnaufpause und notiert aktuell bei 369,98 US$. Vor rund vier Wochen hatte ich in meiner Analyse zu möglichen Kaufchancen während der Konsolidierung Rücksetzer bis 356,48 beziehungsweise 343,68 US$ ausdrücklich als konstruktiv eingeordnet. Bislang fällt die Korrektur sogar deutlich flacher aus. Damit bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt und ein neuer Angriff auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de