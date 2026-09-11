Darmstadt/Nürnberg - Der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Nürnberg haben am Freitagabend zum Auftakt des 5. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga ihre Heimspiele jeweils mit 2:1 gewonnen: Darmstadt hat Arminia Bielefeld besiegt und damit erstmals in dieser Saison drei Punkte geholt, Nürnberg hat Hannover 96 geschlagen.



Im Merck-Stadion am Böllenfalltor gingen die Gastgeber früh in Führung: Ho-jae Lee traf in der 3. Minute zum 1:0. Danach zog sich Darmstadt weit zurück. Bielefeld hatte deutlich mehr Ballbesitz, spielte sich vor der Pause aber kaum klare Möglichkeiten heraus.



In der 59. Minute glich Marius Wörl aus: Er nahm einen abgeprallten Ball aus gut 20 Metern und schoss ihn flach ins linke Eck. Der Video-Assistent prüfte den Treffer und gab ihn frei. Kurz zuvor hatte Milan Smit das 2:0 verpasst.



In der Schlussphase hielten beide Keeper ihre Teams im Spiel: Kersken parierte gegen Weißhaupt, Darmstadts Marcel Schuhen gegen Joel Grodowski. Kurz vor Schluss fiel die Entscheidung: Nach einem Eckball sprang ein Kopfball von Lührs dem eingewechselten Leon Jensen an den ausgestreckten Arm. Schiedsrichter Eric Weisbach entschied auf Handelfmeter, Smit verwandelte in der 86. Minute zum 2:1.



Im Max-Morlock-Stadion fielen die ersten beiden Tore kurz nach Spielbeginn. Hannover leistete sich im eigenen Strafraum zwei Fehler hintereinander, Julian Justvan nutzte den zweiten und brachte Nürnberg in der 5. Minute in Führung. In der 8. Minute glich Lars Gindorf per Handelfmeter aus, nachdem Javier Fernandez eine Flanke mit dem Arm gestoppt hatte. In der 20. Minute traf Hartel für Hannover nur die Latte.



Nach der Pause bestimmten die Gastgeber das Spiel. Piet Scobel köpfte zunächst an den Pfosten, in der 65. Minute erzielte Mohamed Ali Zoma dann das 2:1.





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