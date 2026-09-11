New York - Die US-Börsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.573 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.657 Punkten 0,9 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.368 Punkten 0,9 Prozent im Plus.



Die US-Statistikbehörde teilte am Freitag neue Inflationsdaten mit. Demnach ist in den USA die Inflationsrate im August 2026 bei 3,4 Prozent geblieben. Die oft als "Kerninflation" bezeichnete Teuerung ohne Energie und Nahrungsmittel lag im August bei 2,4 Prozent, nach 2,5 Prozent im Juli. Für Anleger ist das ein Signal dafür, dass die Versuche der US-Zentralbank, die Inflation zu senken, noch nicht ausreichen. Laut dem "CME Fed Watch"-Tool sehen die Märkte derzeit eine 90-Prozent-Chance, dass die Federal Reserve bei ihrem Treffen am Mittwoch ihren Leitzins erhöhen wird.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1594 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8625 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.350 US-Dollar gezahlt (+0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,62 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 105,00 US-Dollar, das waren 266 Cent oder 2,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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