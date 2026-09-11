Berlin - Der Bundestagsabgeordnete Michael Hose aus Thüringen soll stellvertretende CDU-Generalsekretär werden. Er folgt damit auf Christina Stumpp, teilte die Partei am Freitag mit.
Parteichef Friedrich Merz und Stumpp hätten sich "in persönlichen Gesprächen gemeinsam entschieden, dass Christina Stumpp das Amt der stellvertretenden Generalsekretärin am 21. September 2026 niederlegen wird", hieß es. Hose soll das Amt zunächst kommissarisch übernehmen, bestätigten kann die Position nur ein Parteitag.
"Christina Stumpp hat mit hohem persönlichem Einsatz integrativ in unsere Partei gewirkt", ließ sich Merz zitieren. Bei der "Neuaufstellung der Parteiführung" sei es ihn ein wichtiges Anliegen, "dass wir als Partei der Deutschen Einheit West- und Ostdeutschland noch stärker personell abbilden".
Michael Hose bringe als Abgeordneter, Lehrer und ehemaliger Schulleiter aus Erfurt "wichtige Perspektiven mit, die für die Arbeit im Präsidium der CDU Deutschlands von großem Mehrwert sind". Franziska Hoppermann und Michael Hose würden sich mit ihren Biografien und Erfahrungen "bestens ergänzen".
Parteichef Friedrich Merz und Stumpp hätten sich "in persönlichen Gesprächen gemeinsam entschieden, dass Christina Stumpp das Amt der stellvertretenden Generalsekretärin am 21. September 2026 niederlegen wird", hieß es. Hose soll das Amt zunächst kommissarisch übernehmen, bestätigten kann die Position nur ein Parteitag.
"Christina Stumpp hat mit hohem persönlichem Einsatz integrativ in unsere Partei gewirkt", ließ sich Merz zitieren. Bei der "Neuaufstellung der Parteiführung" sei es ihn ein wichtiges Anliegen, "dass wir als Partei der Deutschen Einheit West- und Ostdeutschland noch stärker personell abbilden".
Michael Hose bringe als Abgeordneter, Lehrer und ehemaliger Schulleiter aus Erfurt "wichtige Perspektiven mit, die für die Arbeit im Präsidium der CDU Deutschlands von großem Mehrwert sind". Franziska Hoppermann und Michael Hose würden sich mit ihren Biografien und Erfahrungen "bestens ergänzen".
© 2026 dts Nachrichtenagentur