München (ots) -Die erste Saisonniederlage von Hansa Rostock hat es in sich: 0:4 bei Viktoria Köln zum Auftakt des 5. Spieltags in der 3. Liga! "Köln war in allen Belangen besser", resümiert Hansa-Trainer Daniel Brinkmann unmissverständlich und wird dann deutlich: "Das war eine desolate Leistung, für die man sich nur entschuldigen kann. Wenn man sieht, wie unsere Fans uns trotzdem bis zur 90. Minute unterstützen - da schämt man sich für so ein Spiel!" Doppelschläge in der 1. Hälfte durch Niklas Castelle (12.) und David Otto (15.) und im 2. Durchgang durch Lucas Wolf (60.) und wieder Otto (64.) ebnen den Weg für die Viktoria, die in der Tabelle mit nunmehr 9 Punkten an Rostock vorbeizieht. "Hier ist es immer schwer zu spielen. Viktoria spielt den besten Fußball in der Liga", betont Rostocks Florian Carstens. Ein Kompliment, das Viktoria-Trainer Marian Wilhelm sicherlich dankend annimmt. Der Coach sieht die "wahrscheinlich" beste Leistung unter seiner Ägide: "Da kann ich nur den Hut ziehen - gerade defensiv haben die Jungs das unfassbar stark kontrolliert. Dann kommt der Fußball on-top. Aber das Defensive war der Schlüssel."In der Google Pixel Frauen-Bundesliga gewinnt Werder Bremen das Nordderby gegen den HSV! Das Duell vor fast 27.000 Fans im Weserstadion gegen den Erzrivalen entscheidet Isabella Jaron mit dem goldenen Tor nach einer Ecke: "Hätte man mir vor 20 Jahren gesagt, dass ich irgendwann für Werder spielen werde und ein Tor in meinem ersten Derby mache, dann hätte ich das wahrscheinlich so unterschrieben. Dass es wirklich so passiert, ist ein Traum", schwärmt die Siegtorschützin. Am meisten schwärmen alle Beteiligten aber von der Stimmung im Weserstadion. Werder-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp stellvertretend: "Das ist schon einzigartig, was hier passiert. Dafür beneidet uns die ganze Liga, glaube ich. Es sind nicht nur Zuschauer:innen, es sind wirklich Fans. Es ist alles grün-weiß. Unfassbar, was da abgeht." Kein Wunder, dass es laut Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder, ein zweites Saisonspiel im Weserstadion geben soll: "Perspektivisch sicherlich auch mehr als zwei. Aber ich möchte, dass es etwas Besonderes ist, wenn wir hier ins Stadion gehen." Filbry, auch 2. Vizepräsident der neu gegründeten FBL e.V., skizziert bei MagentaSport zudem den Zukunftsplan der gesamten Liga: "Die 14 Vereine stehen geschlossen hinter dem Thema, Reichweite zu entwickeln, das Produkt attraktiver zu machen. Das ist auch eine Investition. Als Vereine werden wir in den nächsten Jahren 700 bis 800 Millionen Euro in den Frauen-Fußball investieren, um den Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen Ligen aufzuholen." Dafür haben die Teams Werbung betrieben. Findet auch MagentaSport-Expertin Tabea Kemme, die ebenfalls von der Stimmung überwältigt ist: "Das ist eine große Besonderheit, wenn man auch weiß, wo man gestartet ist, wo man noch hinwill. Ununterbrochen Stimmung von den Rängen in den 90+7 Minuten - großartig!"Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der 3. Liga und dem Nordderby in der Frauen-Bundesliga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit dem 5. Spieltag der 3. Liga am morgigen Samstag, unter anderem mit dem Straßenbahn-Derby Fortuna Düsseldorf gegen den MSV Duisburg - live ab 13.30 Uhr in der Konferenz oder ab 13.45 Uhr im Einzelspiel bei MagentaSport. In der Frauen-Bundesliga wird der 4. Spieltag morgen live ab 11.45 Uhr bei MagentaSport mit der Partie RB Leipzig gegen den 1. FC Nürnberg fortgesetzt.3. Liga | 5. Spieltag: FC Viktoria Köln - FC Hansa Rostock 4:0 | "Eine desolate Leistung!": Rostock geht bei der Viktoria badenProtest vor und mit dem Anpfiff! Hansa Rostock und Viktoria Köln setzen ein Zeichen für die Regionalliga-Reform mit dem Kompass-Modell - sodass alle Meister ohne Ausnahme in die 3. Liga aufsteigen können. Dafür ruht der Ball in den ersten 30 Sekunden des Spiels. Hier geht's zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=UFpWMUhNeGNjQXBNN0gxSmFUeDlQdlFUZVBWSE1ZWVBOOVd1NytGNGNFST0=Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln, auf die Frage, ob das die beste Leistung in seiner Amtszeit war: "Wahrscheinlich. Der Gegner hat uns vorher viel Kopfzerbrechen bereitet, weil sie sehr variabel sind, weil sie sehr viel Wucht haben, weil die Standards unfassbar gut sind. Da kann ich nur den Hut ziehen - gerade defensiv haben die Jungs das unfassbar stark kontrolliert. Dann kommt der Fußball on-top. Aber das Defensive war der Schlüssel."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3NwSm9GYVlleVBjdGpOWTZFemRGRHVpSTIveWx0cTNYelh0c0t6NllZRT0=Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock: "Das zu erklären, ist so kurz nach dem Abpfiff schwer. Köln war in allen Belangen besser. Wir haben den Plan, den wir uns vorgenommen haben, nicht gut umgesetzt. Sie waren ballsicherer, sie waren härter in den Zweikämpfen, sie waren besser im Freilaufen - ich finde keinen Punkt, wo wir besser waren. Das war eine desolate Leistung, für die man sich nur entschuldigen kann. Wenn man sieht, wie unsere Fans uns trotzdem bis zur 90. Minute unterstützen - da schämt man sich für so ein Spiel!"Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SU9JOU1sVHY1eDIxa1JxUFdQVC9NVE1GSFlBZlFNSGFqOVBCU3ozY2ZzTT0=Florian Carstens, Hansa Rostock: "Hier ist es immer schwer zu spielen. Viktoria spielt den besten Fußball in der Liga. Dann muss vorne das Anlaufen perfekt stimmen. Das haben wir nicht richtig gemacht, wir haben hinten nicht zugepackt. Das ist im Kollektiv zu wenig."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=UVNrS3BCTnFrZUJLRlg4UnNtby9aSW9xOHBWZVlSTUM4UmtMNjZTSEY2UT0=Frauen-Bundesliga | 4. Spieltag: SV Werder Bremen - Hamburger SV 1:0 | Isabella Jaron beschert Werder vor 27.000 Fans den Derbysieg - Trainerin Friederike Kromp: "Dafür beneidet uns die Liga"Grün-weißer Jubel nach Abpfiff! Werders Spielerinnen stürmen nach dem Derbysieg den Platz und feiern mit den Fans vor einer lautstarken Kulisse: www.clipro.tv/player?publishJobID=VzJzQWNnZ24zcUxOS2kvRlJuTGZBMzJzY3k2Unh5SlNWL3hjNWdla3dIQT0=MagentaSport-Expertin Tabea Kemme ist beeindruckt von der Atmosphäre: "Es ist großartig, die Spielerinnen mit den Fans feiern zu sehen! Das Stadion ist hier mit 26.000 Zuschauer:innen gefüllt. Das ist eine große Besonderheit, wenn man auch weiß, wo man gestartet ist, wo man noch hinwill. Ununterbrochen Stimmung von den Rängen in den 90+7 Minuten - großartig!"Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=V2E1Q2N5UXFkZ3JhZUtyRDdEQ2RaOFJ4TGNramRMVGhxeE1qZVJnRncvcz0=Nach 9 Jahren bei Werder Bremen wechselte Lina Hausicke am letzten Transfer-Tag zu Union Berlin. Vor dem Nordderby wird die Ex-Kapitänin gebührend verabschiedet - anschließend gibt's eine Umarmung mit dem kompletten Team: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aFdkdUJvKzBCbWRaSFhvOFZxR3VyREY3VHBiaGNiUWIxbU4rTWlDNWRIYz0=Friederike "Fritzy" Kromp, Trainerin Werder Bremen, schwärmt von den eigenen Fans: "Das ist schon einzigartig, was hier passiert. Dafür beneidet uns die ganze Liga, glaube ich. Es sind nicht nur Zuschauer:innen, es sind wirklich Fans. Es ist alles grün-weiß. Unfassbar, was da abgeht!"Kromp über die Emotionen nach dem Derbysieg: "Erleichtert, weil es eine schwere Aufgabe war. Wir haben uns schwergetan. Es war schwerer als erhofft oder erwartet. Aber im Stadion sind die Spiele alle anders, weil wir es selbst auch nicht kennen. [...] Die Beine waren schon wackelig. Die Passquoten waren anders als in den anderen drei Spielen. Die Fehlerquote war auch anders. Aber das ist normal. Mir ging es letztes Jahr auch so. Wenn du das erlebst, ist es anders. Man kann sich das nicht vorstellen. Das ist schon sehr, sehr besonders."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=R2tabnA1QXJUaTJmWGl2bHlHWHNubytJNmZXQlBqbVhwRlpxeXliVEYwMD0=Auch Werders Siegtorschützin Isabella Jaron dankt zuerst den Fans: "Ich bin unglaublich dankbar, dass wir solche Fans haben. Ich habe gar keine Worte dafür. Es ist nicht selbstverständlich. Solche Fans im Rücken sind Wahnsinn. Einfach Wahnsinn!"Die 24-jährige über ihr goldenes Derby-Tor: "Hätte man mir vor 20 Jahren gesagt, dass ich irgendwann für Werder spielen werde und ein Tor in meinem ersten Derby mache, dann hätte ich das wahrscheinlich so unterschrieben. Dass es wirklich so passiert, ist ein Traum!"Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=OStnZWkrMjJRV0F3NTQ0UHY2RUpKeU9SK09wbHVHbmxCTWxGWDFkaWhpOD0=Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder Bremen, über ein zweites Heimspiel im Weserstadion in dieser Saison: "Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall noch ein zweites Spiel hier im Stadion machen - perspektivisch sicherlich auch mehr als zwei. Aber ich möchte, wenn wir hier ins Stadion gehen, dass es etwas Besonderes ist. Das muss natürlich gut vorbereitet sein. Insofern ist das hier ein Statement. Wir werden in der Rückrunde auf jeden Fall auch noch das zweite Spiel im Stadion machen."Filbry ist gleichzeitig auch 2. Vizepräsident der neu gegründeten FBL e.V. und erklärt die Ausrichtung des Verbands: "Insgesamt geht's darum, die Voraussetzungen für Frauen-Fußball zu verbessern. Da geht's um Infrastruktur, da geht's um Ausbildung, da geht's um Gehaltsthemen und Absicherung - und es geht für die Liga um das Thema Reichweite: Wie können wir den Spieltag neu strukturieren mit der Medienrechte-Ausschreibung? Das sind Themen, die für den Frauen-Fußball insgesamt sehr wichtig sind. Da haben wir mit der Gründung einen wichtigen Schritt getan. Die 14 Vereine stehen geschlossen hinter dem Thema, Reichweite zu entwickeln, das Produkt attraktiver zu machen. Das ist auch eine Investition. Als Vereine werden wir in den nächsten Jahren 700 bis 800 Millionen Euro in den Frauen-Fußball investieren, um den Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen Ligen aufzuholen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=UG5rUVI3bkliTWVHK0thd0dNZm9yOStRRnhVTDNSb21YOExWUys0N2xvZz0=Rodolfo Cardoso, Trainer Hamburger SV: "Ich bin ein bisschen leer. Nach so einem Spiel ohne Punkt nach Hause zu fahren, ist bitter. Nach einem Standard verlieren wir so ein Spiel, in dem wir die ganze Zeit gut dran waren. [...] Fußballerisch haben wir sehr viel besser gespielt. Das ist der richtige Weg. Die Punkte werden kommen, da bin ich zu 100 Prozent sicher."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=V01Ka0Nwelk4MDFzbklWa1NGTm1VUHBYR0orSkNXcUtDUEVpenVDQUVxST0=Kathleen Krüger, seit diesem Sportvorständin des Hamburger SV: "Für uns steht mittelfristig an, dass wir uns in der Bundesliga etablieren - ähnlich, wie es Werder Bremen über all die Jahre sehr gut geschafft hat. Kurzfristig geht es in dieser Saison darum, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern. Wir freuen uns, gewisse Strukturen und die Infrastruktur im Frauenfußball beim HSV kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und das immer gesund und Schritt für Schritt. Wir stehen dafür, dass wir unseren Talenten die Chancen geben. Der Anteil unserer U21-Spieler ist schon beachtlich. Das sind Punkte und Wege, die wir weiterführen wollen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SW92aWJZaTBIbHNUdGdpZmx4bnNmQmZvRkpGL3B4Qy9SUkhOUmQxeis2RT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 5. SpieltagSamstag, 12.09.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen - Würzburger Kickers, SC Verl - SV Meppen, 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04, TSV Havelse - Sonnenhof Großaspachab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - Jahn RegensburgSonntag, 13.09.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - Preußen Münsterab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheimab 19.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Fortuna KölnGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 4. SpieltagSamstag, 12.09.2026ab 11.45 Uhr: RB Leipzig - 1. FC Nürnbergab 13.45 Uhr: 1. FC Köln - 1. FC Union BerlinSamstag, 13.09.2026ab 13.45 Uhr: VfB Stuttgart - VfL Wolfsburgab 15.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheimab 18.15 Uhr: SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05Montag, 14.09.2026ab 17.45 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6350618