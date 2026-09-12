Halle (Saale) - Der im Senegal geborene und in Halle (Saale) lebende ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby (SPD) warnt nach der Landtagswahl vor einer AfD-geführten Landesregierung in Sachsen-Anhalt.
Die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt seien besorgniserregend, sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). Sollte die AfD Regierungsverantwortung übernehmen, mache er sich große Sorgen um die Zukunft von Wissenschaft, Hochschulen und internationaler Zusammenarbeit.
Sachsen-Anhalt sei aufgrund seiner älteren Bevölkerungsstruktur auf Zuwanderung und den Zuzug junger Menschen angewiesen. Die Hochschulen lebten von Studierenden und Wissenschaftlern aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland. Eine Politik, die diese Offenheit infrage stelle, wäre ein Rückschritt für das Land, so Diaby. "Umso wichtiger ist es, dass die Gesellschaft wachsam bleibt und sich für Zusammenhalt, Vielfalt und ein weltoffenes Sachsen-Anhalt einsetzt - statt für Spaltung."
Diaby kam Mitte der 1980er-Jahre in die DDR und gehörte dem Bundestag von 2013 bis 2025 an.
Die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt seien besorgniserregend, sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). Sollte die AfD Regierungsverantwortung übernehmen, mache er sich große Sorgen um die Zukunft von Wissenschaft, Hochschulen und internationaler Zusammenarbeit.
Sachsen-Anhalt sei aufgrund seiner älteren Bevölkerungsstruktur auf Zuwanderung und den Zuzug junger Menschen angewiesen. Die Hochschulen lebten von Studierenden und Wissenschaftlern aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland. Eine Politik, die diese Offenheit infrage stelle, wäre ein Rückschritt für das Land, so Diaby. "Umso wichtiger ist es, dass die Gesellschaft wachsam bleibt und sich für Zusammenhalt, Vielfalt und ein weltoffenes Sachsen-Anhalt einsetzt - statt für Spaltung."
Diaby kam Mitte der 1980er-Jahre in die DDR und gehörte dem Bundestag von 2013 bis 2025 an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur