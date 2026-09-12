Mit dem passenden Timing kann der K.I-Trade richtig Spaß machen. Mit unserem Nebius-Bull konnten wir innerhalb von 7 Tagen nun über 100 Prozent Gewinn erzielen. Die Aktie legt am Dienstag knapp zehn Prozent zu, nachdem Palantir auf Nebius setzt. Wir halbieren den Bull WKN JE8G2U mit rund 110 Prozent Gewinn. Palantir hat den Cloudanbieter zum bevorzugten Infrastrukturpartner für souveräne K.I. ernannt. Nach der technischen Integration sollen Kunden Nebius-Rechenleistung innerhalb der Palantir-Umgebung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research